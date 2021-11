Le ventre des lucioles

Courir, courir plus vite ! Son ventre de femme enceinte est si lourd qu'elle peut à peine bouger. Mais là-bas, il y a l'avenue éclairée et ce soir, il y aura du monde. Un sanglot lui échappe. Il ne faut pas pleurer, ça ne sert à rien, ça essouffle, c'est tout. Inutile aussi de tenter de discuter ou de supplier. Derrière elle résonne l'écho de la course du prédateur... Une série de meurtres de très jeunes filles, entre la France et les États-Unis, telle est la nouvelle énigme à laquelle se heurte Gloria Parker-Simmons. À première vue, il n'y a aucun lien entre les victimes, si ce n'est leur jeunesse, leur blondeur et le fait que toutes ont été mères. Gloria ne voulait plus rien savoir de ce monde brutal qui la terrorise. Mais elle-même est enceinte. Commence alors la traque d'un tueur fou, obsédé par un rêve. Celui d'une femme, il y a très longtemps.