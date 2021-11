Une ombre plus pâle

La profileuse du FBI Diane Silver poursuit avec acharnement sa traque des serial killers. Dans l’espoir qu’il l’aide à éliminer ces prédateurs, Diane fait un pacte avec le diable en s’associant avec Rupert Teelaney, alias Nathan Hunter…. lui-même tueur en série. Mais, ce qu’elle cherche avant tout, c’est à retrouver la « rabatteuse » qui a conduit sa fille Leonor, onze ans, jusqu'à son tortionnaire, la condamnant ainsi à mort. Alors qu’à Paris, Yves Guéguen, un policier français, surveille Sara Heurtel, dont la fille sataniste a été abattue par Nathan, Diane doit affronter un triple crime. Au fur et à mesure que s'accumulent les résultats de laboratoire, la monstrueuse charade devient de plus en plus incompréhensible…Andrea H. Japp signe un thriller aussi efficace qu’original. Pascale Frey, Elle.