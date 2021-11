La Mort, simplement

À Quantico, la profileuse star du FBI, Diane Silver, est saisie d'une nouvelle enquête. Quatre doubles meurtres commis à Boston requièrent toute son expérience. Des couples de seniors ont été assassinés. Par ailleurs, toujours à Boston, de très jeunes enfants disparaissent. Les deux affaires sont-elles liées ? Après la mort de Susan Brooks - la « rabatteuse » qui a poussé quinze enfants, dont Leonor, la fille de Diane, au-devant de leur tortionnaire -, le doute envahit la jeune femme. Qui est au juste Rupert Teelaney, alias Nathan Hunter ? Un justicier ou un redoutable psychopathe, charmant et impitoyable, dont le plus grand plaisir est de tuer ? Lorsque Diane apprend le meurtre de son ami Yves Guéguen à Paris, ses soupçons au sujet de Nathan se renforcent… Après Une ombre plus pâle, une nouvelle traque pour Diane Silver.