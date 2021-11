Dans la tête, le venin

En France, deux adolescents fous de satanisme, sont assassinés sauvagement. Aux Etats-Unis, Diane Silver, une profileuse, doit accueillir en stage un avocat d'affaires. Yves, ami et policier français, lui relate les meurtres des deux adolescents. Elle traque dans le même temps un tueur à Boston et se remémore l'assassinat de sa fille, quinze ans plus tôt.