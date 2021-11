Possession

Fabian Hightower a été tué dans un accident de voiture en France. C'est du moins ce que la police annonce à sa mère, Alex. Mais elle ne peut pas y croire : elle a vu Fabian le matin même sans sa chambre. Fabian ne peut pas être mort. Après les funérailles, l'imagination d'Alex commence à lui jouer des tours. Le visage de son fils apparaît sur des photographies qu'elle vient juste de développer, un message de lui s'inscrit sur son écran d'ordinateur, et des événements encore plus étranges et effrayants surviennent. Terrorisée, Alex fait appel à un médium qui lui annonce que Fabian veut revenir et qu'il lui cachait un sombre secret.