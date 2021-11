A la recherche de la preuve ultime... de l'existence de Dieu. Le journaliste d'investigation Ross Hunter a failli ne pas répondre à l'appel qui allait changer sa vie, et l'avenir de l'humanité pour toujours. Au bout du fil, un certain Harry Cook, ancien professeur d'histoire de l'art, lui demande de l'aider à révéler au monde sa récente découverte : la preuve irréfutable de l'existence de Dieu. Peu après avoir accepté la mission, Ross trouve le chercheur assassiné dans son appartement, ainsi que trois mystérieuses coordonnées géographiques. Décidé à honorer la dernière volonté de Cook, Ross se lance alors dans la quête de cette preuve ultime, au risque d'être éliminé avant d'atteindre son but. Car menacer les grandes religions n'est pas sans danger...