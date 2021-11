Toucher mortel

Décidée depuis sa tendre enfance à devenir riche, Jodie Bentley cherche un mari fortuné pour s'en débarrasser ensuite. Le problème c'est que tuer quelqu'un n'est pas à la portée de tout le monde... Alors quoi de mieux que la pratique pour se perfectionner ? De son côté, le commissaire Roy Grace subit la pression de son supérieur, et sa précédente affaire lui donne encore des insomnies... De plus, il semblerait qu'une dangereuse veuve noire opère en ville. Une femme à l'esprit venimeux et mortellement efficace. Grace réalise bien vite qu'il a sous-estimé sa dangerosité...