Lettres de chair

Le commissaire Roy Grace comptait se consacrer à son déménagement, mais ses projets sont bousculés : une jeune femme de Brighton s'est volatilisée et son cas émeut la ville entière. Le seul indice : un téléphone, retrouvé sur les lieux de sa disparition. Non loin, sur un chantier du bord de mer, des ouvriers déterrent un squelette. L'autopsie révèle qu'il s'agit d'une femme dont le corps a été enfoui trente ans auparavant. A la recherche de l'identité de la victime, Roy Grace se plonge dans les archives de la police et exhume plusieurs affaires similaires. Le meurtrier n'a peut-être pas achevé son grand oeuvre...