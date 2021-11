Pour Red Westwood, Bryce Laurent incarnait tout ce dont une femme pouvait rêver. Jusqu'au jour où son attitude passionnelle s'est transformée en comportement obsessionnel. Peu à peu, Jalousie, surveillance et violence son devenues son quotidien. Un an s'écoule avant que Red ne réussisse à se débarrasser de ce prince charmant métamorphosé en monstre et qu'elle puisse enfin reprendre le cours de sa vie. Mais le calme ne dure pas : le corps du Dr Murphy, une rencontre pourtant prometteuse, est retrouvé calciné dans sa voiture. Bientôt elle ne peut plus nier l'évidence : Bryce Laurent ne l'a jamais quittée. Pire, il s'est juré de rattraper sa belle rousse et de la garder. Pour l'éternité.