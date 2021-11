Que sonne l'heure

Brooklyn, 1922. En pleine nuit, un petit garçon se terre au fond de son lit : quatre hommes viennent de tuer sa mère et d'enlever son père, le n° 2 du gang des White Hands. Désormais orphelin, il embarque pour l'Irlande avec sa sœur et sa tante. Sur le bateau, l'enfant jure de revenir chercher son père. Brigton, quatre-vingt-dix ans plus tard, Roy Grace est appelé chez une vieille dame grièvement blessée. Elle a été torturée, son coffre-fort vidé et ses œuvres d'art et antiquités emportées. Mais c'est le vol d'une vieille montre cassée qui semble le plus perturber le frère de la victime. Une montre qui s'est arrêtée une certaine nuit de 1922…