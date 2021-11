Caitlin a seulement 15 ans et son seul espoir de vivre est d'obtenir une greffe de foie, de toute urgence. Mais les listes d'attente sont longues, son groupe sanguin rare et le temps joue contre elle. Aujourd'hui, tout se vend, tout s'achète sur Internet, il suffit de savoir où chercher. Une mère aux abois ne recule devant rien pour sauver son enfant. Et certains le savent. Roy Grace doit agir vite : la mort n'attend pas.