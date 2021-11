Nous les maîtres du monde

Nous sommes en 2037 ; Les super-héros ne sont plus ce qu'ils étaient. Pendant plus de vingt ans ils ont rêvé d'un ennemi digne des bandes dessinées que lisaient leurs parents. Mais le " croque-mitaine " n'est jamais venu. Et les héros ont vieilli. Homme bionique employé par les services secrets helvétiques, Louis Lartigue est chargé de détruire une créature qui prolifère en dévorant ses victimes de l'intérieur. Il reconstitue la folle équipe de sa jeunesse, au temps de l'héroïsme masqué et des premières amours. Sans le savoir, Lartigue et ses amis se lancent à l'assaut du cauchemar rêvé de leur enfance. La confrontation sera épique, brutale, mystique. Cette fois il ne s'agit plus seulement de s'amuser. La bête a faim, et les puissances occultes qui la commandent ne veulent pas de survivants. Après Sansalina, western métaphysique paru chez Après la Lune en 2007 et réédité en Folio policier, Nicolas Millet revient en force avec ce thriller sauvage, à la fois nostalgique et inquiétant, et réussit à renouveler le genre pourtant très codé, et désormais classique, des super-héros.