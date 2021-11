A la mort de son père, fondateur d'un gigantesque empire industriel danois, Elisabeth Caspersen découvre dans son coffre-fort un DVD amateur. Ses images montrent les derniers instants atroces d'un jeune couple victime d'une véritable chasse à l'homme en pleine montagne. Or, l'un des chasseurs semble bien être le père d'Elisabeth… Pour éviter l'éclatement de la multinationale familiale et connaître la vérité, quelle qu'elle soit, elle engage Michael Sander, ex-militaire et consultant très particulier en affaires délicates. Aux côtés de Lene Jensen, commissaire de la police danoise impliquée dramatiquement dans l'affaire, il va plonger au coeur d'une folie insoupçonnée et implacable.