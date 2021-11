Tony Justice

Tony Just : ancien flic, ancien détenu. Après avoir purgé une peine de onze ans de prison pour avoir tué un mac qui faisait travailler des enfants, Tony est devenu détective privé, sans licence ; il est l'homme des causes désespérées. Quand la police refuse de s'occuper d'une affaire, il apparaît comme le dernier recours. Il est capable de tout arranger, dit-on. Et il est prêt à tout. Après des années passées à traquer des agresseurs d'enfants, des violeurs, des dealers, il s'est forgé un cœur plus froid que le vent qui souffle sur le lac Michigan. Cette fois, Tony est confronté à une affaire personnelle Antek Bando, un repris de justice, champion de kickboxing et psychopathe meurtrier, s'attaque à un de ses anciens collègues policiers. Tony a désormais un compte à régler et réclame justice. A sa manière... Un roman noir pur et dur dans lequel les amateurs retrouveront la " Izzi touch " : un style brutal, des scènes chocs et une description vibrante des rues de Chicago.