Le criminaliste

Il y a vingt ans, une femme a été sauvagement assassinée. Ce crime a marqué à jamais la vie de trois frères. Tommy Moran, époux de la victime et éminent médecin, est celui qui a le mieux surmonté le drame, en apparence du moins. Remarié, il a pu se faire une place au sein de la haute société de Chicago. Injustement accusé d'avoir tué l'épouse de son frère, Terry, un policier, vit toujours avec ce traumatisme, rejeté par ses collègues qui le surnomment " le Vampire ". Quant au troisième frère, Frank, il a sombré dans l'alcool et est devenu une épave. Le meurtrier n'a été arrêté. Mais voici que vingt ans plus tard, jour pour jour, une prostituée est tuée dans des conditions tout aussi épouvantables... L'inspecteur DiGrazia, spécialiste des crimes violents, va mener l'enquête, flanqué de Janice Constantine, femme-flic aguerrie qui se demande quel jeu joue réellement son nouveau patron. D'autant que son ancien collègue, l'inspecteur Schmidt, est resté obsédé par l'affaire Moran jusqu'à sa retraite. Dans une atmosphère de trahison, de haine et de manipulation, les démons de chacun resurgissent alors du passé. Et qui peut prétendre être totalement sain ?