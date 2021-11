Chicago en flammes

Un jeune garçon est tué froidement d'une balle dans la tête lors d'une partie de base-ball. Un clochard noir est assassiné par un policier en civil à la sortie d'un restaurant. Le meurtre d'une jeune femme, commandité par un avocat véreux, est orchestré par un personnage violent et sans scrupule. Des leaders politiques et religieux opportunistes et arrivistes, champions de la démagogie, exploitent la tension raciale dans leur propre intérêt. La " Fraternité des chrétiens aryens ", un groupuscule raciste, croit que le jour du grand nettoyage ethnique est arrivé. Les gangs de Chicago sortent les armes... Dans une ville au bord du chaos, deux inspecteurs de la police criminelle, l'Italien Marshall Del Greco et le Noir Ellis Turner, sont confrontés à la terrible réalité de la rue, et à leurs propres démons intérieurs. Car la jeune femme assassinée appartenait à la famille de Del Greco. Tentant d'élucider le crime dans le milieu des gangs afro-américains, l'inspecteur devient la cible de l'émeute qui couve dans la ville. Alors, dans la chaleur étouffante qui s'abat sur Chicago, tout va s'embraser...