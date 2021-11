Par l'auteur lauréat du Grand Prix de littérature policière 2015 ! « Un polar noir à souhait. » Le Nouvel Observateur Ramon Hill est un écrivain à succès. Mais depuis plusieurs mois, rien. Panne sèche. Son roman est en retard, la page reste blanche et avec sa femme, le courant ne passe plus. Margot prétend qu'un séjour en montagne, dans le chalet familial, leur ferait le plus grand bien. Le bon air, dit-on, régénère les corps fatigués et apaise les esprits anxieux. Mais l'isolement devient parfois une prison et l'autre, une menace… Avec 220 Volts, son cinquième roman, Joseph Incardona fait d'une histoire d'amour un roman noir. Car les histoires d'amour finissent mal, en général.