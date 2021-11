La Femme au portrait

Pénétrant par hasard dans un musée de Hong Kong, Jordan Glass, reporter photographe de talent, y découvre avec stupéfaction le portrait de Jane, sa sœur jumelle, mystérieusement volatilisée à La Nouvelle-Orléans un an auparavant... Sous le choc, la jeune femme entreprend de mener son enquête et découvre que le tableau fait partie d'une série d'œuvres intitulée " Femmes endormies ". Toutes signées du même artiste inconnu, elles représentent de jeunes personnes allongées nues. Endormies... ou mortes ? Une chose est sûre : ces femmes ont un jour disparu sans laisser de traces. Alerté, le FBI s'en mêle et réquisitionne les toiles. Commence alors une dangereuse traque, à la poursuite d'un peintre aussi énigmatique que talentueux