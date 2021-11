Une vie de mensonges

Roger Ferris est l'un des responsables de la lutte antiterroriste à la CIA. Il revient d'Irak avec une jambe blessée et une mission en forme de défi : infiltrer le réseau d'un des grands chefs terroristes, connu sous le nom de Suleiman. Son plan reprend l'une des plus grandes supercheries imaginées par les services secrets britanniques durant la Seconde Guerre mondiale : inventer de toutes pièces un faux officier qui aurait réussi à s'infiltrer dans les rangs de l'ennemi et ainsi semer la discorde. Mensonges, faux-semblants, doubles et légende : Ferris se retrouve embarqué dans un dédale inextricable. Il ne trouvera de soutien qu'auprès du si charmant chef des services secrets jordaniens. Mais peut-il lui faire confiance ? Qui trompe qui ? Qui tire les ficelles ?