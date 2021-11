Fief des élites politiques et financières, cœur du pouvoir américain, Washington est la ville de toutes les ambitions, une Babylone moderne à la mesure du magnat Carl Gavin. Venu de nulle part, retranché dans sa luxueuse villa à deux pas du Capitole où se succèdent les réceptions somptueuses, on le dit immensément riche. Si riche que, pour étancher sa soif de conquête, il aurait décidé de racheter le Sun, le plus influent journal de la côte Est. Mais qui est véritablement Carl Gavin ? Impitoyable aventurier des affaires aux méthodes peu orthodoxes, on le devine rongé par une mystérieuse douleur. Une douleur qui, ne demandant qu'à se réveiller, pourrait bien le conduire aux pires folies...