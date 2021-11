La fille du docteur Duprey

Deux semaines avant Noël, dans une petite ville du Colorado, le docteur Diana Duprey est retrouvée morte dans sa piscine. Qui a pu commettre un tel crime ? Frank Thompson, son mari, suspect idéal qui venait de se disputer violemment avec elle qui refuse de fournir un alibi ? Ou Megan, en conflit ouvert avec sa mère depuis des mois ? Et quel rôle ont pu jouer les organisations militantes anti-avortement dont les menaces pesaient régulièrement sur la vie de Diana, médecin engagé et passionné ? Les soupçons planent, l'enquête piétine et les rumeurs vont bon train dans cette bourgade de l'Ouest américain où, semble-t-il, chacun a quelque chose à cacher...