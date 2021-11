Bienvenue au Brink. Installé dans les profondeurs d'une vieille mine new-yorkaise, l'hôpital de Brinkvale accueille les criminels les plus déments – trop dangereux pour l'asile, trop déséquilibrés pour la prison, en un mot : irrécupérables. Jeune thérapeute aux méthodes hétérodoxes, Zach Taylor peut en témoigner. Chargé de déterminer si le nouveau pensionnaire de la chambre 507, suspecté de douze homicides, est apte à être jugé, ce sont toutes ses certitudes qui vacillent soudain. Car malgré sa cécité, Martin Grace semble capable de percer à jour ses peurs les plus enfouies... De les réveiller... Et de les déchaîner. « Un thriller époustouflant. » 24h