Pour la place du mort

Ils ont entre 13 et 17 ans, quelque part dans une banlieue pauvre de la baie de San Francisco : quatre gamins passionnés de vélo, innocents et inoffensifs - en apparence. Le petit Andy, passionné de maths et de jeux de rôles, se fait piquer sa bécane par le gang des frères Arroyo. A eux quatre, ils organisent une descente pour la récupérer. Rien de plus simple, ni de plus dangereux. Confrontés à la violence raciale, aux guerres de pouvoir et à leur propre ignorance, George, Andy, Hector et Paul perdront vite leurs repères, et peut-être leur vie.