Le vampyre de New-York

De Battery Park au Bronx, de l'East River à l'Hudson, Manhattan grouille de Vampyres. Joe Pitt en est un et ça ne le rend pas très joyeux. Il est évidemment plus fort et plus rapide que n'importe qui, mais passer ses nuits à essayer de trouver du sang pour nourrir le Vyrus qui le bouffe n'est pas ce qui lui plaît le plus. Sans compter que Joe ne se rend pas la tâche plus facile en suivant son propre chemin et en refusant de s'allier avec les clans qui règnent dans les bas-fonds des non-morts de la Grosse Pomme. Pire encore, il est en butte au plus puissant d'entre eux, celui de la Coalition, et soit retrouver une pauvre fille riche qui a disparu dans Alphabet City. Les puissants de la Coalition et les parents huppés de la demoiselle le tannent, tandis que des Vampyres anarchistes le bousculent et qu'un culte de Vampyres fous le traque. Mais ce n'est pas le moment de râler. Retrouver la fille avant que le fouet ne s'abatte et que le soleil ne se lève, il le faut. Auteur de Trop de mains dans le sac publié dans cette même collection, Charlie Huston vit à Los Angeles avec son épouse, l'actrice Virginia Louise Smith.