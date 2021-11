Trop de mains dans le sac

Une blessure ayant mis fin à sa carrière de joueur de base-ball, Henry Thompson s'installe à New York. II y devient barman et si alcoolique qu'il faut lui ôter un rein. Un jour, son voisin de palier lui demande de lui garder son chat "juste pour quelque temps". Bien qu'il ne raffole pas de ces animaux, Henry accepte. Au fond, il est gentil. Il aurait mieux fait de ne pas l'être... Aussitôt, ce sont les ennuis et les violences qui commencent : rossé par des mafiosi russes aussi bêtes que vulgaires, des voyous très soupe au lait et tin flic new-yorkais corrompu jusqu'à la moelle, Henry se retrouve pris dans une bagarre dont il ne saisit pas l'enjeu pendant que tous s'acharnent sur lui. Dur, très dur... Sauf qu'ici, les coups, même s'ils ramollissent la cervelle, aident à comprendre. Voire à triompher