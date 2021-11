Je te vois

Quand il se réveille sur son lit d'hôpital, Andrew Danner a perdu la mémoire. Deux nouvelles l'attendent : la bonne ? Sa tumeur au cerveau a été opérée avec succès. La mauvaise ? Le cadavre éventré de sa petite amie n'était pas encore froid quand on l'a retrouvé à ses pieds. C'est assez pour plaider l'amnésie, la démence passagère, mais trop gros pour s'en contenter. D'autant qu'il est lui-même écrivain de romans policiers et qu'une telle conclusion ferait un rien bâclée. Toute l'affaire réside dans ce trou noir de quelques heures. Alors Drew ausculte sa mémoire, reconstitue, enquête, se filme, s'écrit... A-t-il vraiment pu oublier un tel acte? Encre et sang n'ont pas fini de couler...