Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, tous les plaisirs sont permis à Hot Springs, même les plus illégaux. Prostituées, jeux, alcool, le célèbre Owney Maddox a transformé la ville thermale d'Arkansas en un repaire où règnent l'argent et le vice. En redresseur de torts carriériste, le procureur Fred C. Becker se fixe comme devoir de nettoyer la ville. Pour ce, il fait appel aux meilleurs éléments des forces de police du pays. Et aux meilleurs tout court. Tireur d'élite et héros de guerre, Earl Swagger, à la tête d'un commando musclé, forge l'avenir de Hot Springs au tir nourri et marche sur les traces de son père, un homme de loi cruel.