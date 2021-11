Bob Lee Swagger est un héros. Il tire et fait mouche à tous les coups. Sans doute tient-il cela de son père, Earl Swagger, flic émérite, abattu lors d'une fusillade en 1955. Quarante ans plus tard, un écrivain vient débusquer Bob Lee, reclus en Arizona, pour faire la lumière sur la mort de son père. Bob Lee reprend du service. Retour à Blue Eye, Arkansas. Il faut déterrer les cadavres. A commencer par celui d'une jeune Noire découvert par Earl quelques heures avant sa propre fin. Bob Lee Swagger, ancien tireur d'élite du Vietnam, héros de Romeo Dog, a le regard aussi froid qu'une lunette infrarouge. Il s'attaque au mystère d'une affaire personnelle classée. A ses trousses, les fantômes du passé et leurs fils bien vivants, homme politique ou mafieux. Les ténèbres appartiennent au tireur qui voit dans le noir. " Il n'y a que Stephen Hunter pour inventer des types avec des flingues comme ça. Lumière Noire est un roman sensationnel. " Elmore Leonard