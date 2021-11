Au Vietnam, il était l'un des meilleurs tireurs. Vingt ans plus tard, aigri et solitaire, Bob Lee Swagger s'est juré de ne plus donner la mort. Enrôlé par une organisation secrète pour une dernière mission, il se rend compte trop tard que les dés sont pipés. L'attentat contre un homme d'Etat très en vue se déroule comme prévu. Swagger devient l'homme le plus recherché d'Amérique. Commence une chasse à l'homme sans merci. Seuls une femme et un agent du FBI mis sur la touche sont ses alliés. Des marécages de Louisiane aux montagnes de l'Arkansas, Swagger va de nouveau faire appel à ses qualités de tueur et à une intelligence hors du commun, un mélange troublant de violence meurtrière et finesse psychologique. Dans sa course haletante pour la vie, il devra mener l'enquête pour déjouer une sombre conspiration qui touche le cœur même de l'Amérique.