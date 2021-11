Sales Blancs

Ils sont trois à s'échapper d'un pénitencier de l'Oklahoma. Lamar Pye, une brute à la force sauvage, criminel endurci. Son cousin, Odell, un colosse, handicapé mental, qui parle à peine et obéit aveuglément à Lamar Pye. Et, enfin, Richard Peed, artiste blond et délicat, jeune homme bien élevé qui a crevé les yeux de sa mère. Les détenus noirs du pénitencier les ont surnommés "Dirty White Boys". Les sales petits blancs. Ils vont justifier leur réputation au cours d'une cavale sanglante, ponctuée d'agressions et de meurtres qui les mènera au cœur du Texas. Pourchassés par un flic implacable et brutal, Bud Pewtie, qui trompe sa femme avec celle de son co-équipier. La lutte entre Lamar Pye et Bud Pewtie deviendra une affaire personnelle qui se réglera au cours d'un dénouement tout en férocité.