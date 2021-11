Ca ressemble à une affaire de tueur fou. Carl Hitchcock, ancien marine et sniper redoutable qui détient même le record d'ennemis abattus pendant la guerre du Vietnam, aurait pété les plombs et tué quatre anciens militants pacifistes avant de se suicider. Chargé de l'enquête, Nick Memphis, du FBI, n'y croit pas une seconde. Qui mieux qu'un sniper peut résoudre une énigme impliquant un sniper ? Il fait appel à son ami Bob Lee Swagger, l'un des meilleurs tireurs d'élite des marines, pour l'aider dans son enquête. Les jours de Swagger sont peut-être comptés. Il se trouve face à son ennemi juré, un homme dont la rapidité et le caractère affuté en font son plus grand rival. Seule une confrontation à mort pourra les départager. Une bataille qui n'en laissera qu'un seul vivant.