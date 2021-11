Nuit de tonnerre

Retrouvez Bob Swagger dans une nouvelle course haletante, prêt à tout pour sauver sa fille. Tennessee, en pleine nuit. Nikki Swagger roule à toute allure sur les routes sombres. Un chauffard la percute de plein fouet. Grièvement blessée, elle se retrouve à l'hôpital, dans le coma. Son père, Bob Lee Swagger, ancien marine, tireur d'élite et vétéran du Vietnam, prend le premier avion ; pour lui, il ne s'agit pas d'un simple accident. Des anciens ennemis de Swagger veulent surement sa peau. Et le seul moyen pour le retrouver est de prendre sa fille pour cible. Les flics abandonnent vite l'affaire. Swagger mène l'enquête. Il met alors le doigt sur une conspiration... qui n'a rien d'une petite vengeance personnelle. La vie de Nikki ne tient plus qu'à un fil et l'ancien marine devra affronter son instinct de père pour démêler ce complot.