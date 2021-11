Swagger est un homme traqué. Au Vietnam, en tenue camouflée, l'arme au poing, il écumait les rizières et multipliait les cartons. En d'autres temps, il aurait été héros de western. Vingt ans après la guerre, il est resté un loup, mais un loup solitaire. Jusqu'au jour où une organisation clandestine vient l'arracher à sa tanière. Le voilà enrôlé pour une mission secrète contre un homme d'Etat. Il n'a pour alliés qu'une femme envoutante et dangereuse ainsi qu'un ancien agent du FBI. Finesse psychologique et violence meurtrière constituent la trame de ce roman noir où le héros se doit de déjouer une conspiration sur fond de chasse à l'homme.