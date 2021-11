Sept contre Thèbes

Mississippi, 1951: la ferme pénitentiaire pour hommes de couleur de Thebes est bien le dernier endroit que quiconque souhaiterait visiter. Les rares personnes qui ont fait le voyage jusque dans ce bayou impénétrable n'en sont jamais revenues. Mais lorsque l'avocat Sam Vincent, son meilleur ami, disparaît, le sergent Earl Swagger, de la police d'Etat de l'Arkansas, vétéran de la guerre du Pacifique, n'hésite pas une seconde. En infiltrant la prison, il découvre un système inique datant d'un autre âge où le traitement infligé aux hommes dépasse l'imaginable - un système largement couvert par les autorités du Sud. Emprisonné, victime de terribles tortures physiques et mentales, Swagger en réchappera de peu. Il ne compte pourtant pas en rester là. Recrutant six des meilleurs tireurs d'élite du pays - des hommes durs et implacables-, Earl Swagger est déterminé à faire justice et à se venger, quitte à enfreindre la loi en menant un véritable assaut armé. Car Thebes doit tomber...