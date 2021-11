Une enquête de Adam Fawley Tome 2 : Dans les ténèbres

Une femme et un très jeune enfant sont retrouvés dans une cave où, depuis des mois, peut-être des années, ils étaient séquestrés. La femme est trop faible pour parler et le propriétaire, irrascible et malade, jure ne pas les connaître. Personne ne sait qui ils sont. Personne non plus n'a signalé leur disparition. Le quartier est sous le choc, évidemment. Quelques années plus tôt, dans la maison mitoyenne s'est joué un autre drame, sur lequel la police s'est cassé les dents. L'inspecteur Adam Fawley a l'intuition que les affaires sont liées. Quelque chose, pourtant, ne tourne pas rond avec l'enfant...