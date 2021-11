Au-dessus de tout soupçon

Claire Brogan a la quarantaine et une vie accomplie de mère de famille dans une belle propriété du Wisconsin. Ancienne comédienne, elle enseigne le théâtre quelques heures par semaine, mais s'occupe surtout du quotidien. C'est une femme installée, un peu loin de ses aspirations de jeune fille, mais heureuse de ses choix. Et la semaine qu'elle vient de passer loin de sa famille n'a fait que raviver son bonheur. Alors quand elle pousse la porte du foyer enfin retrouvé, Claire est foudroyée. Sa maison est vide et sa famille a disparu. Et si toute sa vie n'était qu'un leurre ?