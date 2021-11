L'inconnue d'Antoine

Fred Delmany, vieux routier du journalisme de province, est contraint de partir à la retraite et supporte difficilement de ne plus faire partie du clan des " actifs ". Déchéance physique inéluctable, ennui quotidien, tout cela pèse d'un poids trop lourd pour cet homme qui, pourtant, s'était promis de " lire enfin à satiété " quand le temps lui appartiendrait. Mais aujourd'hui, il n'a plus envie de rien, et le suicide de son pote Max, un ancien de la rubrique des sports, le laisse désemparé. En quittant le cimetière après l'enterrement, Fred pense à Antoine Blondin, que Max adorait. Il décide alors de poursuivre un rituel entamé ces derniers temps : abandonner des livres dans le square voisin et voir qui les emportera. Cette fois il dépose sur un banc L'Humeur vagabonde de Blondin et, peu après, une femme s'en empare. Or cette jeune femme est le portrait craché de Brigitte, un amour de jeunesse. Sur un coup de tête, Fred se met à la suivre... Il ne sait pas encore qu'elle va le conduire sur les chemins de l'enfer.