Pour la cause

Boston, 1990. Tandis que les festivités de la Saint-Patrick battent son plein, treize toiles de maîtres disparaissent du musée Gardner. fleuron de la ville. Treize chefs d'oeuvre parmi lesquels un Rembrandt, un Vermeer. un Manet s'évanouissent tout bonnement dans la nature. Vingt ans plus tard, malgré une récompense de cinq millions de dollars offerte à quiconque permettrait de faire avancer l'enquête et malgré la participation plus qu'active du FBI, le mystère reste entier et les toiles introuvables. Du moins jusqu'à ce que Scott Finn, avocat, se retrouve mêlé à l'affaire. Chargé de la défense d'un petit malfrat, Devon Malley, il va rapidement découvrir que derrière le plus gros casse de toute l'histoire de l'art se cachent non pas des amateurs éclairés mais des hommes sans scrupules décidés à financer leur guerilla armée par tous les moyens...