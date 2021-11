Code Evangile Tome 1 : Le vase de Bamberg

Avec cette première aventure de John Quantius, Paul Hornet nous entraîne dans des péripéties palpitantes, ancrées dans l'actualité récente, telles la renonciation de Benoît XVI ou l'affaire Snowden. Fourmillant de détails passionnants, depuis les mystères de la Bible jusqu'à la technologie la plus avancée, ce thriller exceptionnel ensorcelle de la première à la dernière ligne. John Quantius avait tous les dons pour devenir un voleur de classe internationale. Mais il a préféré mettre ses talents au service d'une cause plus noble. Expert en ait et galeriste à Paris, il lui arrive d'effectuer, clandestinement, des opérations sensibles pour le compte du Vatican. Lorsque son mentor au passé énigmatique, le cardinal Di Lupo, haut placé dans la hiérarchie de la Curie romaine et proche du pape, lui demande d'aller voler, dans la ville tranquille de Bamberg, en Allemagne, un vase venu de Judée et datant du Ie siècle après Jésus-Christ, Quantius ignore encore combien cette mission va se révéler périlleuse. La mobilisation qui s'ensuivra, de la NSA à la mafia italienne, en passant par différents services secrets ou religions concurrentes, est à la hauteur de l'enjeu. Tous vont en effet conspirer pour empêcher Quantius de rapporter ce vase qui ne contient rien de moins qu'une nouvelle Parole du Christ, susceptible de remettre en question les fondements mêmes de notre civilisation.