Turk, rock star obèse à la retraite marié à un top model, grand amateur de bière fraîche, découvre que pour un obsédé sexuel convalescent, la Thaïlande n’est pas exactement le meilleur endroit du monde où partir en vacances. Cerné par des foules de filles topless et des armadas de créatures lascives et complaisantes, Turk voit sa monogamie mise à rude épreuve. Mais ce n’est rien encore, car voilà que son épouse est enlevée par de mystérieux pirates thaïs dépourvus de bateau. Bien sûr Turk se lance à la recherche de sa dulcinée, mais comment s’y prendre quand les seules capacités que l’on a dans l’existence sont de jouer de la musique et de faire la fête ? Des bas-fonds de Bangkok aux jungles du Sud-est asiatique, touristes américains, commandos australiens et prostituées rivalisent d’initiatives et d’inspiration à la poursuite de valises de billets. Un thriller hilarant, grinçant et enlevé, qui distille discrètement une critique féroce de l’American way of life.Mark Askell Smith est également l’auteur de A bras raccourci (2004) et Delicious (2007), tous deux parus chez Rivages.« Mark Askell Smith écrit bien, surtout sur le sexe et la nourriture, et ses intrigues à tiroirs vont si vite qu’elles sont sacrément rafraîchissantes. »Los Angeles Times