Joseph, jeune Hawaïen passionné de cuisine, gère avec son oncle Sid et son cousin Wilson une entreprise de cantine pour les tournages venus exploiter la beauté et l'exotisme de sa petite île. Une ambiance familiale et détendue sur fond de paradis tropical et d'océan Pacifique. Dans le monde impitoyable du show-biz américain, cela ne pouvait pas durer. En tout cas, pas avec Big Jack Lucey, le roi du secteur sur la côte Ouest, qui doit à ses méthodes expéditives d'être assis sur un paquet de dollars et se trimballe une redoutable réputation. Malheureusement pour lui, diminué par une attaque cérébrale et de fâcheux troubles de l'érection, Big Jack se heurte à quelques irréductibles insulaires prêts à tout pour protéger leur monopole et leur cuisine saine et équilibrée contre les requins du continent. Jack sous-estime manifestement les ressources des Hawaïens au pied du mur : leur riposte, aussi terrifiante qu'inattendue, va donner au bras de fer qui s'engage une coloration inédite. L'auteur de À bras raccourci nous offre un nouveau roman délirant, fourmillant de personnages hauts en couleurs, obsédés sexuels, défoncés, cinglés. Mais derrière ce récit à l'humour féroce et décapant, percent une critique sans appel de l'American way of Life et une grande empathie envers la culture traditionnelle d'Hawaï, menacée par la modernité occidentale.