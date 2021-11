Cold in Hand

Le jour de la Saint-Valentin, une confrontation entre gangs rivaux dégénère, et une adolescente est tuée. Lynn Kellogg, collègue et maîtresse de Charlie Resnick, est impliquée dans la fusillade, et le père de la victime l'accuse de s'être servie de sa fille comme d'un bouclier humain. Charlie Resnick tente d'aider sa partenaire à se sortir de cette situation, mais le tact n'étant pas l'aspect le plus saillant de son caractère, il commet plusieurs erreurs. Simultanément, l'enquête que menait Kellogg sur une affaire d'homicide (le meurtre d'une jeune femme immigrée travaillant dans le monde interlope de Nottingham) s'enfonce dans une impasse : l'un des deux principaux témoins a disparu, alors que l'autre, craignant pour sa vie, refuse de parler. Les ramifications de cette affaire, beaucoup plus étendues qu'ils le croyaient au départ, plongent Kellogg et Resnick dans un maelström de dangers et de trahisons sur fond de criminalité galopante, trafic de drogue et drames sociaux. Pour son grand retour, Charlie Resnick a vieilli et se trouve désormais proche de la retraite. Flic de la vieille école, il ne déborde pas de sympathie - c'est le moins que l'on puisse dire - pour les méthodes d'une soi-disant " nouvelle police " plutôt déplaisante, ni pour celles de certains médias. Mais il sent que quelque part, l'Histoire ne va pas dans son sens.