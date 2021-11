De cendre et d'os

L'inspecteur principal Frank Elder n'est pas sorti indemne de l'affaire laquelle il a été confronté dans De chair et de sang, mais c'est sa fille Katherine qui en a gardé les plus terribles séquelles, ce qu'il ne cesse de se reprocher. Aussi lorsque Elder reçoit un appel de son ex-femme qui lui fait part de son angoisse au sujet de Katherine, la culpabilité l'assaille de plus belle. Pendant ce temps, à Londres, le sergent Maddy Birch se remet difficilement d'une arrestation violente au cours de laquelle l'un de ses jeunes collègue a été tué. Depuis ce tragique épisode, elle a la nette impression d'être épiée. Fantasme ou réalité ? Son cadavre sera retrouvé quelques semaines plus tard près d'une voie de chemin de fer désaffectée. Elder n'a jamais oublié Maddy Birch. Ils avaient connu un bref moment de passion amoureuse sans suite, il y a seize ans. Au nom de ce souvenir qu lui est cher, il accepte de collaborer à l'enquête sur la mort de la jeune femme. Il comprendra ainsi qu'il n'en a pas fini avec les traumatismes du passé. Le créateur de Charlie Resnick joue sa partition sans la moindre fausse note dans ce livre fluide, remarquablement structuré, très noir, mais pas désespéré. Peu d'auteurs réussissent à associer aussi harmonieusement tableau social et portrait psychologique. John Harvey est aujourd'hui l'une des voix incontournables du roman policier anglais.