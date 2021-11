Le fièvre du ramadan

L'opération de " nettoyage ", nom de code : " Flûte " avait pourtant bien commencé. La cible s'était enfin montrée, et se déplaçait maintenant selon la trajectoire prévue. Tous les détails fournis par les agents chargés de la filature concordaient. Tous, sauf un, comme le réalisa, trop tard, Tony Eckart, espion israélien, lorsqu'il tint sous son viseur sa victime. Amar Kamil, le célèbre terroriste, allait une nouvelle fois leur échapper. Une erreur fatale, qui allait coûter la vie aux membres de son réseau et mettre en branle une opération de vengeance terrifiante. Une erreur qui pourrait se solder par l'assassinat d'un chef d'Etat israélien à Jérusalem, le dernier jour du Ramadan... Mais Eckart, contre l'avis de ses supérieurs, met au point un diabolique stratagème... Grâce à son expérience au sein des services de renseignement de l'armée israélienne, l'auteur nous offre plus qu'un simple roman d'espionnage, un document authentique sur le terrorisme et la psychologie de l'espionnage contemporain.