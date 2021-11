L'Enfant perdu

Un soir, alors qu'elle rentre chez elle, la jeune Alyssa Merrimon disparaît. Un an après, Johnny, son frère jumeau, fouille toujours leur petite ville de Caroline du Nord, rue par rue, s'introduisant chez des hommes soupçonnés de comportements déviants, au risque de se faire prendre. Clyde Hunt, le policier chargé de l'affaire, le surveille discrètement, tout comme sa mère qui reste inconsolable. Mais la disparition d'une deuxième fillette, suivie de plusieurs découvertes macabres, vont ébranler la petite communauté et menacer Johnny…Il a une manière très particulière de brosser le portrait d’une enfance dévastée, entre violence et enchantement. […] Diabolique, s’il fallait l’ajouter. Françoise Dargent, Le Figaro littéraire.