Michael n'a jamais connu d'autre foyer que la Maison de fer, sinistre orphelinat où il s'efforce de protéger son jeune frère, Julian, des autres enfants qui le martyrisent. Lorsque, adolescent, Michael s'enfuit à New York, il est recueilli au sein d'une grande famille du crime organisé et gravit peu à peu les échelons. Vingt ans plus tard, Michael décide de changer de vie et de fonder la famille que Julian et lui n'ont jamais eue. Pour mieux protéger la femme qu'il aime et qui ne sait rien de son passé, il retourne en Caroline du Nord, où vit encore son frère. Là, il découvre bien d'autres secrets, qui l'emportent inexorablement vers le lieu de son enfance qu'il a toujours fui. John Hart a remporté deux fois de suite le Edgar Award du meilleur roman (La Rivière rouge, L'Enfant perdu). Encensés par la critique, ses ouvrages sont traduits dans une trentaine de langues.