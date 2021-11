Le sommeil des aborigènes

Rick Harsch est retrouvé mort dans la piscine municipale de La Crosse. Spleen, journaliste, s'attèle à une nécrologie approfondie du défunt. Son enquête le mène au Pédé sans sourcils et ce dernier en sait plus qu'il ne veut l'avouer. A Sandy Calderon et à l'accident qui l'a défigurée. A Candida Sickles, méfiez-vous de sa voiture en forme de maquereau. La clé de l'affaire semble finalement se nicher entre les bras de Thrush Sickles, cette jeune femme qui a été éviscérée enfant, aux intestins dorénavant rafistolés, au pelage qui court d'entre les seins jusqu'au ventre et au sexe qui suinte le lait.