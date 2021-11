Le bal des inertes

La ville de la Crosse, Wisconsin, est une prison sans barreaux. Ceux qui vivent là n'en partiront jamais. Spleen, un type indécis, tombe amoureux d'une brunette au sourire sarcastique et se retrouve impliqué dans une très sale affaire. Il aura bientôt à ses trousses un tueur psychotique qui dévore des pigeons vivants, un chef de bande déprimé, un mouchard repenti appelé Billy Vérité, un autre mouchard, nullement repenti mais efféminé comme un foc, et pour faire bonne mesure deux flics pourris, Stratton et son équipier, le seul flic black de cette ville blanche. La solution, pour Spleen, serait évidemment de filer avec sa brunette. Mais a-t-elle envie de se faire la belle avec lui ? Et comment partir quand on a une prison à la place du cerveau ? Un thriller parodique et déroutant.