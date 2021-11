Manhattan nocturne

Porter Wren, trente-huit ans, est journaliste. Il s'imprègne des histoires sanglantes, sordides ou tragiques des bas-fonds new-yorkais, pour alimenter la chronique de faits divers qu'il signe dans un grand journal. Sa vie bascule le jour où il rencontre Caroline Crowley, veuve d'un cinéaste surdoué retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses. Quand elle lui propose de visionner des cassettes vidéo pouvant élucider la mort de son mari, Porter se retrouve entraîné, malgré lui, dans une aventure qui met sa vie et celle de ses proches en jeu... Derrière le portrait de ce journaliste désabusé, en prise avec un monde brutal, froid et sans pitié, se cache celui, plus effrayant encore, d'une Amérique déliquescente dans laquelle le mal n'est que le revers de la désespérance humaine.