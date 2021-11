Jusqu'où ira-t-elle pour être la seule femme de son homme ? Elle c'est Jodi. Lui c'est Todd. Elle est une femme d'intérieur idéale et une psy de renom. Il a le charisme et la gloire de ceux qui réussissent. Elle l'aime aveuglément. Il la trompe allègrement. Elle et lui forment le couple parfait, en surface. Mais les apparences peuvent-elles longtemps rester trompeuses ? Thriller psychologique à la Gillian Flynn (Les Apparences), "La Femme d'un homme" a connu un succès phénoménal aux Etats-Unis. D'origine canadienne, A. S. A. Harrison n'aura malheureusement pas savouré son succès, décédée quelques semaines avant la parution de son premier roman. "La Femme d'un homme" est en passe d'être publié dans le monde entier. Ce livre m'a laissé presque sans souffle alors que je me précipitais vers la fin dévastatrice. S. J. Watson. L'actrice Nicole Kidman produira l'adaptation sur nos écrans de "La Femme d'un homme" dans lequel elle jouera le rôle de Jodi. Le bestseller de l'été 2013 aux Etats-Unis.